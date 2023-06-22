Главы МИД стран ЕС обсудят нормализацию между Азербайджаном и Арменией

Совет ЕС по иностранным делам 26 июня в Люксембурге заслушает информацию по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно предварительной повестке заседания, главы МИД стран ЕС также обсудят ситуацию вокруг Украины, обменяются мнениями об отношениях между Евросоюзом и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна в преддверии саммита ЕС-Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), запланированного на 17-18 июля 2023 года.
Совет также проведет дебаты по цифровой дипломатии (использованию возможностей интернета и информационно-коммуникационных технологий для решения дипломатических задач) и, как ожидается, утвердит заключения по этому вопросу.
По разделу текущих международных дел предполагается заслушать информацию по Тунису, а также о диалоге между Белградом и Приштиной.
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