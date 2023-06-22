Украина хочет стать энергохабом Европы, на что потребуется почти $400 млрд - Минэнерго

Инвестиционные возможности для создания новых энергетических мощностей в Украине составляют $383 млрд, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Как сообщила пресс-служба Минэнерго, глава ведомства на профильной сессии конференции по восстановлению Украины, проходящей в Лондоне, презентовал энергетическую стратегию до 2050 года, ключевая задача которой - превращение Украины в энергетический хаб Европы.
По его словам, Украина может за этот период нарастить мощности ветровой генерации до 140 ГВт (на что необходимо $134 млрд), солнечной - до 94 ГВт ($62 млрд), накопителей энергии - до 38 ГВт ($25 млрд), атомной генерации - до 30 ГВт ($80 млрд), гидрогенерации - до 9 ГВт ($4,5 млрд), ТЭЦ и биоэнергетических мощностей - до 18 ГВт (нет данных по необходимому объему финансирования).
Кроме того, около $72 млрд потребуется для развития водородных технологий, $5 млрд - систем передачи.
"ЕС может положиться на Украину: мы готовы предложить европейским партнерам "зеленую" и чистую электроэнергию, крупнейшие в Европе подземные газовые хранилища, потенциал для производства водорода и производство энергетического оборудования не только для восстановления Украины, но и для энергетического перехода Европы в целом", - цитирует Галущенко пресс-служба.
"Сейчас наше потребление составляет 109 ТВт.ч (. . .) Мы можем достичь плюс 133 ТВт.ч для собственных нужд и 276 ТВт.ч для экспорта. В этом наша стратегия, чтобы мы стали настоящим энергохабом в Европе", - отметил он, добавив, что для привлечения инвесторов украинские власти принимают решения, позволяющие провести реформы и либерализовать энергетический рынок.
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