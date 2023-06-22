Экспорт нефти по БТД в январе-мае увеличился на 5% - BIL

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-мае 2023 года составил 94,114 млн баррелей, что на 5,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в турецкой компании BOTAS International Limited (BIL - оператор турецкого участка трубопровода БТД).
Согласно данным компании, в мае по нефтепроводу БТД транспортировано 19,973 млн баррелей (+1,2% от показателя мая 2022 года).
В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+12,6% от показателя 2021 года).
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).
Н.Аббасова
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