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Финансы 22.06.2023 12:55

Страховщики Азербайджана за 5 месяцев увеличили премии почти на 33%, выплаты – на 35%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-мае 2023 года составили 566 млн 433,97 тыс. манатов, что на 32,8% больше показателя аналогичного периода 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 410 млн 666,3 тыс. манатов (рост на 29,1%) или 72,5% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 251 млн 889,8 тыс. манатов (рост на 42,6%), по страхованию иному, чем жизнь - 158 млн 776,48 тыс. манатов (рост на 12,3%).

По обязательным видам страхования премии составили 155 млн 767,65 тыс. манатов (рост на 43,5%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (239 млн 257,1 тыс. манатов), медицинскому страхованию (78 млн 222 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (62 млн 945,8 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 67,2% поступлений страховщиков.

В январе-мае 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 174 млн 436,19 тыс. манатов, что на 35,2% больше показателя 5 месяцев 2022 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 133 млн 340,3 тыс. манатов (рост на 47,2%) или 76,4% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 93 млн 926,48 тыс. манатов (рост в 1,8 раза), по страхованию иному, чем жизнь - 39 млн 413,8 тыс. манатов (спад на 1%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 41 млн 95,86 тыс. манатов (рост на 6,9%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (39 млн 101,49 тыс. манатов), на дожитие (93 млн 329,3 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (28 млн 923 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 92,5% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-мае увеличились в 1,9 раза по сравнению с январем-маем 2022 года.

На конец мая 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему собранных премий в январе-мае 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 247,765 млн манатов, PASHA Sigorta – 140,479 млн манатов, Qala Sigorta – 37,325 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 27,498 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 13,877 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 82,4% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат в январе-мае 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 82,625 млн манатов, PASHA Sigorta – 30,94 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 10,233 млн манатов, Xalq Sigorta – 9,874 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 7,292 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 80,8% премий страховщиков за январь-апрель.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам января-мая 2023 года составила 1,1%.

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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