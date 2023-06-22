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Регион 22.06.2023 13:00

Мирный договор Баку и Еревана находится в пределах досягаемости – глава МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.

«Великобритания поддерживает процветание, мир и безопасность на Южном Кавказе. Историческое мирное соглашение (Баку и Еревана – ИФ) находится в пределах досягаемости», - написал Клеверли в четверг в твиттере.

Он также поблагодарил своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за гуманитарную поддержку Украины.

Как сообщалось ранее, главы МИД Азербайджана и Великобритании Джейхун Байрамов и Джеймс Клеверли провели в среду встречу, в ходе которой обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона в ряде сфер.

Р.Керимов

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Тэги: КЛЕВЕРЛИ, АРМЕНИЯ, МИР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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