Мирный договор Баку и Еревана находится в пределах досягаемости – глава МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.

«Великобритания поддерживает процветание, мир и безопасность на Южном Кавказе. Историческое мирное соглашение (Баку и Еревана – ИФ) находится в пределах досягаемости», - написал Клеверли в четверг в твиттере.

Он также поблагодарил своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за гуманитарную поддержку Украины.

Как сообщалось ранее, главы МИД Азербайджана и Великобритании Джейхун Байрамов и Джеймс Клеверли провели в среду встречу, в ходе которой обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона в ряде сфер.

Р.Керимов