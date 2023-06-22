Азербайджан приглашает компании из Казахстана к участию в проектах в Карабахе и В.Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в четверг обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Астаной по ряду областей, представляющих взаимный интерес.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в нефтяной, транспортной, ИКТ, судостроения, гуманитарной и других сферах», - сообщает сайт азербайджанского лидера.
Также было отмечено увеличение объема грузов Азербайджана и Казахстана, а также третьих сторон посредством Каспийского моря по Среднему коридору и подчеркнута важность наращивания совместных усилий в этом направлении.
«На встрече, также была дана высокая оценка строительству Казахстаном в городе Физули Центра развития детского творчества и отмечена роль межправительственной комиссии. В ходе беседы были обсуждены перспективы участия казахстанских компаний в различных проектах на освобожденных территориях Азербайджана», - подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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