ЦБ Швейцарии и Норвегии подняли ключевые ставки, не исключают дальнейшего повышения

Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 1,75% годовых.
Ставка была увеличена по итогам пятого заседания подряд, и SNB дал понять, что может продолжить ее подъем.
"Нельзя исключать, что для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочной перспективе потребуется дальнейшее повышение ставки", - говорится в сообщении швейцарского ЦБ.
Текущий уровень ставки SNB является максимальным с апреля 2002 года.
Центробанк Швейцарии понизил прогноз инфляции в стране на 2023 год до 2,2% с 2,6%, но повысил прогнозы на 2024 и 2025 годы до 2,2% с 2% и до 2,1% с 2% соответственно. Он ожидает увеличения ВВП страны на 1% в этом году.
Норвежский ЦБ (Norges Bank) увеличил ставку в четверг сразу на 50 б.п., до 3,75%, максимума с 2008 года. Он предупредил, что вероятно вновь поднимет ставку в августе.
"Наша текущая оценка перспектив экономики и баланса рисков предполагает, что ставка с большой вероятностью будет повышена и в августе", - говорится в сообщении Norges Bank.
Пара доллар/швейцарский франк торгуется на уровне 0,8937 франка/$1 против 0,8930 франка/$1 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара в паре с норвежской кроной опустился до 10,6448 кроны с 10,6514 кроны накануне.
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