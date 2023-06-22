Иностранные менеджеры управляют активами ГНФАР почти на $8,2 млрд

Размер активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), находящихся в управлении у иностранных менеджеров, на 1 января 2023 года составлял $8 млрд 160,2 млн или 16,6% инвестиционного портфеля фонда.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Счетной палаты, на 31 декабря 2021 года объем активов ГНФАР, находящихся в управлении у иностранных менеджеров, составлял $6 млрд 589,3 млн или 14,7% инвестиционного портфеля фонда. Таким образом, объем средств фонда, находящихся во внешнем управлении, увеличился в 2022 году на 23,8%.
Счетпалата привела список, в котором указаны 8 иностранных менеджеров и объем средств ГНФАР, имеющийся у них в управлении.
Согласно списку, большая часть средств ГНФАР - 20,7% ($1 млрд 688 млн 608,168 тыс.) находится в управлении у американской международной инвестиционной компании BlackRock (объем средств, которыми она управляет, за 2022г вырос на 26,6%). При этом отрицательная доходность от управления этими средствами в 2021 году составила 17,73% (в 2021г: +22,19%).
В управлении у швейцарской финансовой группы UBS на конец 2022г находилось - $610 млн 402,708 тыс. (спад на 17,7%), доходность - минус 17,73%; у американской компании по управлению активами SSGA - $1 млрд 237 млн 991,264 тыс. (рост в 2,1 раза), доходность – минус 16,93%; у UBS EU ex UK - $1 млрд 111 млн 681,009 тыс. (спад на 12,1%), доходность – минус 12,08%; у американской Mellon Capital - $1 млрд 486 млн 874,552 тыс. (рост на 63,9%), доходность – минус 17,73%; у японской Sumitomo Corporation - $1 млрд 597 млн 165,715 тыс. (рост на 31,4%), доходность – минус 17,81%; у Всемирного банка – $240 млн 435,866 тыс. (спад на 2,2%), доходность – минус 2,19%; у немецкой DWS Group - $114 млн 232,689 тыс. (спад на 0,7%), доходность – минус 0,73%.
На начало 2023 года финансовые активы ГНФАР оценивались в $49 млрд 32 млн 675,991 тыс. В структуре активов Фонда основную долю занимали долговые обязательства и денежный рынок – $30 млрд 361 млн 30,367 тыс. Оставшиеся средства распределены между акциями - $9 млрд 645 млн 955,882 тыс., золотом – $5 млрд 944 млн 376,881 тыс. и недвижимостью – $3 млрд 81 млн 312,86 тыс.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Х.Насирзаде
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