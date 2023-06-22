Баку и Астана подписали 10 документов для расширения сотрудничества

Баку и Астана в четверг подписали 10 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.
Документы подписаны по итогам переговоров между премьер-министрами двух стран Али Асадовым и Алиханом Смаиловым, сообщает кабмин Азербайджана.
В частности, стороны подписали: акционерное соглашение между ООО «AzerTelekom» и ГК «Казахтелеком»; соглашение об основных принципах создания и деятельности совместного предприятия между АО «Азербайджанские железные дороги», АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги»; меморандум о стратегическом сотрудничестве между Госнефкомпанией Азербайджана (SOCAR) и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана.
Кроме этого, подписаны: меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры; план мероприятий на 2023-2024гг по сотрудничеству в области труда, занятости и социальной защиты населения; протокол между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана по расширению совместной деятельности в сфере транспорта и цифровизации Среднего коридора; меморандум о сотрудничестве между Минэкономики Азербайджана и Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана в области поставок судов и железнодорожных локомотивов.
Х.Насирзаде
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