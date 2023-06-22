Саммит НАТО не будет обсуждать военную помощь Украине в формате альянса

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что вильнюсский саммит альянса должен быть посвящен повышению боевой мощи Украины, заявил, что обсуждения поддержки Украины оружием в формате НАТО на саммите не будет.

"Разговора о поддержке Украины оружием в формате НАТО не будет. Возможны какие-то другие обязательства, но я их пока не вижу, поэтому одна из основных дискуссий - это политическое направление, то есть то, что политически НАТО может взять на себя перед Украиной", - сказал глава литовской дипломатии.

Он отметил, что с 24 февраля 2022 года НАТО не нашло консенсуса в том, как обеспечить Украину оружием. "Ее поддерживает ЕС либо через Европейскую программу мира, либо на двусторонней основе", - заявил Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

"Пока много разговоров о единстве, но понятно, что мнения расходятся", - добавил он.