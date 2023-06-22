Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0202 GBR   2.1691 TRY   0.0721

Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +1.34 Brent 77.12 +1.22

Дальнее зарубежье 22.06.2023 18:28

Саммит НАТО не будет обсуждать военную помощь Украине в формате альянса

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что вильнюсский саммит альянса должен быть посвящен повышению боевой мощи Украины, заявил, что обсуждения поддержки Украины оружием в формате НАТО на саммите не будет.

"Разговора о поддержке Украины оружием в формате НАТО не будет. Возможны какие-то другие обязательства, но я их пока не вижу, поэтому одна из основных дискуссий - это политическое направление, то есть то, что политически НАТО может взять на себя перед Украиной", - сказал глава литовской дипломатии.

Он отметил, что с 24 февраля 2022 года НАТО не нашло консенсуса в том, как обеспечить Украину оружием. "Ее поддерживает ЕС либо через Европейскую программу мира, либо на двусторонней основе", - заявил Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

"Пока много разговоров о единстве, но понятно, что мнения расходятся", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, НАТО, САММИТ, УКРАИНА


Похожие новости


Германия дислоцирует в Литве комплекс Patriot для защиты саммита НАТО Президент Литвы исключил возможность присоединения Украины к НАТО во время конфликта В Литве до 11 апреля будут идти учения НАТО Следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года НАТО контактирует с Литвой по проблеме транзита грузов через ее территорию в Калининградскую область РФ - Столтенберг Батальон НАТО в Литве пополнится 250 военными из Франции В Литве сформирован батальон НАТО Президент Грузии просит Литву защищать интересы Тбилиси в НАТО Воздушная полиция НАТО на минувшей неделе дважды сопровождала российские военные самолеты Новейшие радары в Литве укрепят систему ПВО НАТО, защитят восточные границы - президент Грибаускайте

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az