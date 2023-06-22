Армения не прекращает провокации против Азербайджана –генпрокурор Азербайджана

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обвинил Армению в продолжении осуществления провокаций против Азербайджана.
«К сожалению, наши соседи (Армения – ИФ) не прекращают провокационную деятельность (против Азербайджана – ИФ) и ведут ее до сих пор», - сказал Алиев журналистам в четверг.
Он отметил, что «проникновение 26 мая 2023 года двух армянских военнослужащих на территорию Азербайджана с целью совершения диверсии, а также повторное совершение провокации в отношение сотрудников Государственной пограничной службы 15 июня требует от нас особой бдительности».
Р.Керимов
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