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Внешняя политика 22.06.2023 15:35

Армения не прекращает провокации против Азербайджана –генпрокурор Азербайджана

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обвинил Армению в продолжении осуществления провокаций против Азербайджана.

«К сожалению, наши соседи (Армения – ИФ) не прекращают провокационную деятельность (против Азербайджана – ИФ) и ведут ее до сих пор», - сказал Алиев журналистам в четверг.

Он отметил, что «проникновение 26 мая 2023 года двух армянских военнослужащих на территорию Азербайджана с целью совершения диверсии, а также повторное совершение провокации в отношение сотрудников Государственной пограничной службы 15 июня требует от нас особой бдительности».

Р.Керимов

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Тэги: ГЕНПРОКУРОР, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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