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Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +1.34 Brent 77.12 +1.22

ТЭК 22.06.2023 15:39

Цены на нефть ускорили падение, Brent у $75,5 за баррель

Цены на нефть активно снижаются днем в четверг на фоне опасений в отношении динамики глобального спроса.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 составляет $75,52 за баррель, что на $1,6 (2,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,56 (2,15%), до $70,97 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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