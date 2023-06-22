Цены на нефть ускорили падение, Brent у $75,5 за баррель

Цены на нефть активно снижаются днем в четверг на фоне опасений в отношении динамики глобального спроса.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 составляет $75,52 за баррель, что на $1,6 (2,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,56 (2,15%), до $70,97 за баррель.
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