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АПК 22.06.2023 15:46

В Азербайджане уже собрано свыше 1 млн т зерновых

В Азербайджане по состоянию на 22 июня уже 1 млн 94,974 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, собрано 728,937 тыс. тонн ячменя, пшеницы - 366,037 тыс. Тонн.

Урожайность по ячменю составила 30,2 центнера с гектара, по пшенице – 34,4 центнера с гектара.

«Всего урожай собран с 33% засеянных площадей», - подчеркивает ведомство.

Минсельхоз отмечает, что в настоящее время в сборе урожая зерновых задействовано 1 447 комбайнов.

В этом году под зерновые засеяно 1 058 398,9 гектар земли, из которых 40% под ячмень, 60% под пшеницу.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЗЕРНОВЫЕ, СБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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