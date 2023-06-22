В Азербайджане уже собрано свыше 1 млн т зерновых

В Азербайджане по состоянию на 22 июня уже 1 млн 94,974 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, собрано 728,937 тыс. тонн ячменя, пшеницы - 366,037 тыс. Тонн.

Урожайность по ячменю составила 30,2 центнера с гектара, по пшенице – 34,4 центнера с гектара.

«Всего урожай собран с 33% засеянных площадей», - подчеркивает ведомство.

Минсельхоз отмечает, что в настоящее время в сборе урожая зерновых задействовано 1 447 комбайнов.

В этом году под зерновые засеяно 1 058 398,9 гектар земли, из которых 40% под ячмень, 60% под пшеницу.

Б.Рустамбеков