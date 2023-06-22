ЦБ поднял Турции ключевую ставку сразу до 15%

Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку сразу на 6,5 процентного пункта по итогам заседания в четверг.
Ставка по семидневным операциям РЕПО поднята до 15% с 8,5%, говорится в сообщении ЦБ.
Уровень ставки увеличен впервые более чем за два года и является теперь максимальным с ноября 2011 года, отмечает Trading Economics.
Консенсус-прогноз экспертов, предполагал еще более существенное повышение - до 21%.
В заявлении, опубликованном ЦБ по итогам заседания, отмечается, что регулятор "принял решение начать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно быстрее задать курс на замедление инфляции и закрепить инфляционные ожидания".
При этом, подъем ставки будет происходить постепенно, говорится в заявлении.
Новым главой турецкого ЦБ в июне этого года была назначена Хафизе Гайе Эркан, ранее занимавшая руководящие посты в Goldman Sachs Group Inc., а также в First Republic Bank. Эркан стала первой женщиной, возглавившей Центробанк Турции.
Эксперты отмечали, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о назначении Эркан на пост главы ЦБ может служить сигналом о том, что он готов отказаться от прежнего курса денежно-кредитной политики, спровоцировавшего резкий рост потребительских цен и обвал лиры до рекордного минимума.
Турецкая лира дешевеет к доллару после менее резкого, чем ожидалось, подъема ставки. Пара доллар/лира по данным на 15:20 торгуется на уровне 23,6286 лиры против 23,5737 лиры на закрытие предыдущей сессии.
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