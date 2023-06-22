Алиев утвердил письмо-обязательство по увеличению доли Азербайджана в подписном капитале ЧБТР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Письмо-обязательство, связанное с увеличением доли Азербайджана в подписном капитале Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР)».

Документ был подписан 22 апреля 2022 года.

Как сообщал ранее Минфин, согласно решению акционеров банка, Азербайджану в рамках повышения подписного капитала было предложено 36,68 тыс. акций на 41,032 млн евро, из которых 12,31 млн евро страна должна выплатить равными траншами в течение 8 лет. Первая оплата будет проведена до конца 2023 года.

Совет управляющих ЧБТР осенью 2021 года принял решение об увеличении подписного (subscribed) капитала банка до 3,1 млрд евро с текущих 2,29 млрд евро. Таким образом, подписной капитал банка увеличится на 35,4%. Процесс подписки завершился осенью 2022 года. Акционеры банка будут иметь возможность оплатить повышение подписного капитала 8 траншами в 2023-2030гг.

В результате новой подписки, ЧБТР получит дополнительный капитал на сумму 244,96 млн евро, а его оплаченный капитал (paid-in) достигнет 931,51 млн евро (уставный капитал банка равен 3,45 млрд евро).

Нынешнее увеличение подписного капитала является частью стратегии банка на 2021-2030гг и направлено на содействие экономическому развитию и региональному сотрудничеству стран-членов, укреплению способности ЧБТР реагировать на кризисные ситуации.

В последний раз капитал ЧБТР увеличивался в 2018 году.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%.

За период сотрудничества ЧБТР выделил свыше 520 млн евро на финансирование проектов в частном секторе Азербайджана.

Б.Рустамбеков