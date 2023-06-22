Алиев утвердил поправки в бюджет Госнефтефонда на 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в бюджете Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2023 год.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, доходы Госнефтефонда на 2023 год увеличены с 8 млрд 990 млн 947,2 тыс. манатов до 16 млрд 337,5 млн манат (рост на 81,7%), расходы увеличены с 11 млрд 392 млн 336,5 тыс. манатов до 11 млрд 850 млн 36,5 тыс. манат (рост на 4%). Таким образом, профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 487 млн 463,5 тыс. манатов.

Пересмотренные на 2023 год доходы ГНФАР рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель (первоначальный прогноз - $50 за баррель).

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2023 году составят 72% всех доходов или 11 млрд 765 млн 793,3 тыс. манатов (рост от первоначального прогноза на 79%).

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 800 млн 756,7 тыс. манатов (прогноз не изменен –ИФ), доходы от управления валютными активами ГНФАР - 3 млрд 752 млн 26,1 тыс. манатов (рост от первоначального прогноза в 2,4 раза).

Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 15 млн 323,3 тыс. манатов (спад от первоначального прогноза на 35%), поакровые платежи 3 млн 600,6 тыс. манатов (спад на 15%).

В структуре расходов фонда, трансферты в госбюджет Азербайджана составят 99,1% всех расходов или 11 млрд 737,7 млн манатов (рост от первоначального прогноза на 4,1%),

По остальным статьям расходов ГНФАР изменений нет. В частности, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 37 млн 101,5 тыс. манатов, на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 38 млн 515 тыс. манатов, на финансирование государственной программы "Обучение молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" - 36 млн 720 тыс. манатов.

Другим распоряжением президент Алиев утвердил исполнение бюджета ГНФАР на 2022 год: с доходами в 16 млрд 866 млн 540,3 тыс. манатов, расходами - 7 млрд 988 млн 335,2 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова