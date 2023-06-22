Азербайджан и Казахстан договорились о сокращении в 2023г срока доставки грузов по ТМТМ до 18 дней

Азербайджан и Казахстан договорились об увеличении числа разрешенных авиарейсов между двумя странами, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по словам Карабаева, если ранее авиакомпаниям можно было совершать не более 32 рейсов в неделю, то теперь этот лимит расширен до 42 рейсов.

По его словам, Азербайджан и Казахстан по итогам премьер-министров двух стран в четверг в Баку подписали соглашение о создании объединенной логистической компании для дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Сегодня его подписали Казахстан и Азербайджан, а подписание договора еще одной участвующей стороной — Грузией — ожидается в ближайшее время.

«Единая компания создается между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Она будет заниматься объединением тарифов и обработкой всех грузов на ТМТМ. Главной задачей компании будет осуществление грузоперевозок между Китаем и Европой. Максимальное упрощение всех процессов. Ранее срок доставки грузов по маршруту составлял 53 дня, сегодня он сокращен до 18-23 дней. Деятельность новой компании позволит сократить срок доставки до 18 гарантированных дней в текущем году, а далее до 10-15 дней», подчеркнул Карабаев.

По словам министра, Баку и Астана сегодня подписали документ, который касается максимальной оцифровки данного транспортного коридора, а именно проходящего по нему грузопотока. Для реализации этой инициативы планируется привлечение крупных международных инвесторов.

Р.Ахмедов