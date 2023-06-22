Премьеры Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Алихан Смаилов обсудили в ходе встречи в Баку в четверг широкий круг вопросов, в том числе сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной сферах.

«В рамках переговоров стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в таких сферах как торговля, транспорт и логистика, энергетика и сельское хозяйство. Кроме того, рассмотрены планы по реализации совместных IT-проектов и культурно-гуманитарных инициатив», - говорится в информации на сайте правительства Казахстана.

Смаилов подчеркнул, что Азербайджан является для Казахстана «братской и дружественной страной, ключевым партнером в регионе Южного Кавказа».

«Правительство Казахстана готово продолжать активную совместную работу по практической реализации задач, поставленных на высшем уровне. В частности, для доведения объемов взаимной торговли до $1 млрд в ближайшее время Казахстан готов нарастить свои поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на сумму свыше $300 млн», - заявил он.

Премьер заметил, что Казахстан и Азербайджан активно взаимодействуют и в транспортно-логистической сфере. В данном направлении ключевую роль играет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, перевозки грузов по которому с начала года уже превысили 1 млн тонн, увеличившись на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем в рамках устранения «узких» мест на маршруте на казахстанском участке ведется реализация таких крупных проектов, как строительство 2-х ж/д путей на участке Достык-Мойынты, контейнерного хаба в порту Актау и обводной ж/д линии станции Алматы, отмечают в Астане.

«В целом нам удалось сократить время транзита по территории Казахстана в 2 раза с 12 до 6 дней, к концу текущего года мы нацелены на его снижение до 5 дней», - заявил Смаилов, обозначив важность аналогичной работы на азербайджанском участке маршрута.

Глава правительства Казахстана также подчеркнул значимость совместных мер по цифровизации Среднего коридора, что «позволит существенно повысить прозрачность и скорость прохождения грузов».

Асадов, в свою очередь отметил, что за прошедшие годы отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства и «приезд (в Азербайджан – ИФ) представительной казахстанской делегации свидетельствует о намерении достичь реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств».

«Прошлый год ознаменован высокими темпами наших двусторонних торгово-экономических отношений. Рост (товарооборота – ИФ) составил 4,5 раза (до $600 млн – ИФ). Надеемся, что темпы и объемы текущего года будут соответствовать этим показателям и динамика будет восходящей», - заявил премьер Азербайджана.

Он добавил, что также активно развивается сотрудничество в нефтегазовой и транзитно-логистической сферах, в частности, отмечается высокая динамика роста железнодорожных перевозок и транзита в целом.

Р.Керимов