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Оборона 22.06.2023 16:57

В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению члена армянских НВФ в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана отвергло причастность азербайджанских военных к ранению члена незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

«В ответ на запрос о якобы имевшем место 22 июня примерно в 13:00 обстреле подразделениями Азербайджанской Армии в Агдеринском направлении, в результате чего получил ранение член незаконных армянских вооруженных формирований, заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ


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