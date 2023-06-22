В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению члена армянских НВФ в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана отвергло причастность азербайджанских военных к ранению члена незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском экономическом районе Азербайджана. «В ответ на запрос о якобы имевшем место 22 июня примерно в 13:00 обстреле подразделениями Азербайджанской Армии в Агдеринском направлении, в результате чего получил ранение член незаконных армянских вооруженных формирований, заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны. Р.Керимов

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