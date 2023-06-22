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Финансы 22.06.2023 17:00

A+Co сократила в 2022г прибыль почти на 12%

Чистая прибыль ОАО «A+Co» по итогам 2022 года составила 2 млн 45,234 тыс. манатов, что на 11,6% меньше показателя 2021 года.

Согласно годовой аудиированной финотчетности компании, за 2022 год ее доходы составили 31 млн 747,461 тыс. манатов (рост на 27,7%), себестоимость – 17 млн 581,369 тыс. манатов (рост на 31,5%).

Административные расходы за отчетный период составили 11 млн 509,708 тыс. манатов (рост на 13,8%).

Операционная прибыль по итогам 2022 года составила 2 млн 272,482 тыс. манатов (спад на 11,6%). Общество выплатило налога на прибыль на 227,248 тыс. манатов (спад на 11,6%).

Компания в 2022 году увеличила активы на 9,4% – до 79 млн 524,527 тыс. манатов, обязательства – на 28,1% - до 27 млн 654,009 тыс. манатов. Капитал компании вырос на 1,5% – до 51 млн 870,518 тыс. манатов, уставный капитал – 10 тыс. манатов (без изменений).

ОАО «A+Co» также объявила о планах увеличения уставного капитала на 190 тыс. манатов – до 200 тыс. манатов за счет допэмиссии акций.

ОАО «A+Co» начало свою деятельность в 1997 году. Компания занимается производством различных напитков, включая алкогольные. Акционером общества является одно физическое лицо.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОМПАНИЯ, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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