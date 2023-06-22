Страны ЕС могут поддержать создание финансового резерва для Украины на 50 млрд евро

Страны-члены Евросоюза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии создать финансовый резерв для Украины в размере 50 млрд евро на четырехлетний период, заявил в четверг исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
"Страны ЕС, вероятно, поддержат предложение исполнительного органа блока по пакету финансовой помощи Украине на 50 млрд", - сказал Домбровскис", - информирует Bloomberg.
При этом он отметил, что, "разумеется, этот вопрос будут обсуждать с государствами-членами, это может привести к некоторым корректировкам" предложения ЕК.
Ранее на этой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила утвердить финансовый резерв для Украины на 50 млрд евро, который будет рассчитан на период до 2027 года.
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