Приоритетами для TIF являются МСБ, региональная торговля и «зеленая» энергетика

Замминистра экономики Азербайджана Эльнур Алиев и президент Тюркского инвестиционного фонда (TIF) Багдад Амреев обсудили деятельность фонда.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, стороны обсудили механизм функционирования TIF, приоритетные направления инвестиционных проектов Фонда, возможности стимулирования инвестиций, а также шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении.
«На встрече также были рассмотрены вопросы сотрудничества TIF с другими фондами и международными финансовыми институтами, использование их опыта, опыт Азербайджана в этой сфере», - отмечает Минэкономики.
Приоритетными направлениями для финансирования со стороны ТИФ определены проекты: поощрения региональной торговли; развития микро-, малого и среднего бизнеса; перехода к «зеленой» энергетике.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», уставный капитал фонда составит $500 млн.
Капитал фонда будет сформирован за счет взносов 5 стран – Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана (каждая по $100 млн).
Штаб-квартира организации будет находиться в Стамбуле. Уставный капитал разделят на 10 тыс. акций номинальной стоимостью $50 тыс. каждая.
При этом, уставной капитал делится на оплаченные акции и привлекаемые акции, подлежащие обращению. Оплаченные акции составят на $350 млн, привлекаемые – на $150 млн.
Каждая страна будет осуществлять по 4 взноса за оплаченные акции: первоначальный взнос - $5 млн, далее суммы вложений составят $18 млн, $23 млн и $24 млн соответственно (всего $70 млн для каждой страны).
В рамках привлекаемых акций доля каждой страны составит $30 млн.
Фонд нацелен на развитие экономического потенциала стран — участниц ОТГ, а также на укрепление торгово-экономического сотрудничества между ними и реализации совместных проектов.
Б.Рустамбеков
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