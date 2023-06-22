Международные резервы РФ с 9 по 16 июня выросли на $1,8 млрд

Международные резервы России на 16 июня составили $587,5 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 9 июня международные резервы равнялись $585,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,8 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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