Выброс серной кислоты произошел на сернокислотном заводе ТОО "СКЗ-U" в Кызылординской области, сообщила национальная атомная компания "Казатомпром" (владеет 49% доли ТОО).
"19 июня текущего года в ТОО "СКЗ-U" при проведении ремонтных работ на участке производства серной кислоты из-за сбоев в подаче электроэнергии произошел выброс серной кислоты в результате самопроизвольного подключения одного из насосов", - говорится в распространенном в четверг сообщении.
Вследствие инцидента от химического ожога пострадали два слесаря механической службы, которые осуществляли ремонт. После осмотра медиков один из работников от госпитализации отказался, второй получил значительный химический ожог тела и доставлен в специализированный ожоговый центр в Чимкенте.
Специальная комиссия, возглавляемая государственным инспектором труда, расследует данное происшествие.
На сайте "Казатомпрома" сообщается, что деятельность "СКЗ-U" направлена на удовлетворение потребностей в серной кислоте уранодобывающих предприятий нацкомпании. Проектная мощность предприятия составляет 500 тыс. тонн в год. ТОО создано летом 2007 года, учредители - АО "НАК "Казатомпром" (49%), SAP-Japan Corporation (32%) и Uranium One Inc. (19%).
"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования, находится под управлением АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Заявления Армении о том, что Ереван прилагает все усилия для мира, далеки от искренности – МИД Азербайджана
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению члена армянских НВФ в Карабахе
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Поиски пропавшего батискафа приближаются к критической точке
Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Глава ФРС считает обоснованным подъем базовой ставки еще дважды в 2023г
Украина, Молдова и Грузия должны еще работать над критериями для вступления в Евросоюз - ЕК
Бывший конгрессмен Уилл Херд присоединился к президентской гонке 2024 года
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС