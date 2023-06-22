Выброс серной кислоты произошел на сернокислотном заводе ТОО "СКЗ-U" в Кызылординской области, сообщила национальная атомная компания "Казатомпром" (владеет 49% доли ТОО).

"19 июня текущего года в ТОО "СКЗ-U" при проведении ремонтных работ на участке производства серной кислоты из-за сбоев в подаче электроэнергии произошел выброс серной кислоты в результате самопроизвольного подключения одного из насосов", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Вследствие инцидента от химического ожога пострадали два слесаря механической службы, которые осуществляли ремонт. После осмотра медиков один из работников от госпитализации отказался, второй получил значительный химический ожог тела и доставлен в специализированный ожоговый центр в Чимкенте.

Специальная комиссия, возглавляемая государственным инспектором труда, расследует данное происшествие.

На сайте "Казатомпрома" сообщается, что деятельность "СКЗ-U" направлена на удовлетворение потребностей в серной кислоте уранодобывающих предприятий нацкомпании. Проектная мощность предприятия составляет 500 тыс. тонн в год. ТОО создано летом 2007 года, учредители - АО "НАК "Казатомпром" (49%), SAP-Japan Corporation (32%) и Uranium One Inc. (19%).

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования, находится под управлением АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".