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ТЭК 22.06.2023 22:04

Выброс серной кислоты произошел на заводе "Казатомпрома" из-за сбоя энергоснабжения

Выброс серной кислоты произошел на сернокислотном заводе ТОО "СКЗ-U" в Кызылординской области, сообщила национальная атомная компания "Казатомпром" (владеет 49% доли ТОО).

"19 июня текущего года в ТОО "СКЗ-U" при проведении ремонтных работ на участке производства серной кислоты из-за сбоев в подаче электроэнергии произошел выброс серной кислоты в результате самопроизвольного подключения одного из насосов", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Вследствие инцидента от химического ожога пострадали два слесаря механической службы, которые осуществляли ремонт. После осмотра медиков один из работников от госпитализации отказался, второй получил значительный химический ожог тела и доставлен в специализированный ожоговый центр в Чимкенте.

Специальная комиссия, возглавляемая государственным инспектором труда, расследует данное происшествие.

На сайте "Казатомпрома" сообщается, что деятельность "СКЗ-U" направлена на удовлетворение потребностей в серной кислоте уранодобывающих предприятий нацкомпании. Проектная мощность предприятия составляет 500 тыс. тонн в год. ТОО создано летом 2007 года, учредители - АО "НАК "Казатомпром" (49%), SAP-Japan Corporation (32%) и Uranium One Inc. (19%).

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования, находится под управлением АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗАВОД, КИСЛОТА, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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