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ТЭК 22.06.2023 17:19

SOCAR и КМГ заинтересованы в увеличении объемов транзита казахстанской нефти по БТД

SOCAR и "КазМунайГаз" (КМГ) заинтересованы в увеличении объемов транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси – Джейхан (БТД).

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан» SOCAR и КазМунайГаз (КМГ) в четверг подписали в Баку меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

«Меморандум определяет общие условия и принципы взаимовыгодного сотрудничества с целью увеличения необходимых мощностей для транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси – Джейхан», - отмечает пресс-служба КМГ.

Как сообщалось ранее, Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти весной этого года начал поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Достигнута договоренность о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по БТД. В настоящее время идет отгрузка этих объемов из ресурсов "Тенгизшевройла" (оператор разработки месторождений Тенгиз и Королевское). Транспортировка осуществляется в рамках договора, заключенного между Госнефтекомпанией Азербайджана и "КазМунайГазом".

Кроме того, в марте протестирована прокачка по БТД нефти с месторождения Кашаган. Заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков недавно отмечал, что Азербайджан обладает возможностями транспортировки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 15 млн тонн транзитной нефти в год.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); Госнефтекомпания Азербайджана (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); Eni (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (SPB: XOM) (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат Госнефтекомпании Азербайджана. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.

В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+12,6% к показателю 2021 года).

Р.Ахмедов

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Тэги: SOCAR, КМГ, БТД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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