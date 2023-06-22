Эстония выделяет Украине новый пакет военной помощи

Эстония выделяет Украине новый пакет военной помощи, включающий медицинские средства и оборудование для борьбы с дронами, сообщает Министерство обороны Эстонии. Как сообщается, военный госпиталь будет передан украинской армии в сотрудничестве с Ирландией. Также в пакет помощи вошли медицинское оборудование; оборудование для разминирования; оборудование для борьбы с дронами.

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