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Дальнее зарубежье 22.06.2023 17:50

Эстония выделяет Украине новый пакет военной помощи

Эстония выделяет Украине новый пакет военной помощи, включающий медицинские средства и оборудование для борьбы с дронами, сообщает Министерство обороны Эстонии.

Как сообщается, военный госпиталь будет передан украинской армии в сотрудничестве с Ирландией.

Также в пакет помощи вошли медицинское оборудование; оборудование для разминирования; оборудование для борьбы с дронами.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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