Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящий саммит Альянса в Вильнюсе, стороны сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины.
"Поговорил с Йенсом Столтенбергом по телефону. Мы тесно сотрудничаем с генеральным секретарем и столицами стран НАТО, чтобы добиться успеха в Вильнюсе. Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является ценным вкладом для НАТО; мы сделаем его сильнее", - написал Кулеба в Twitter.
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