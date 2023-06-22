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Дальнее зарубежье 22.06.2023 18:11

Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящий саммит Альянса в Вильнюсе, стороны сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины.

"Поговорил с Йенсом Столтенбергом по телефону. Мы тесно сотрудничаем с генеральным секретарем и столицами стран НАТО, чтобы добиться успеха в Вильнюсе. Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является ценным вкладом для НАТО; мы сделаем его сильнее", - написал Кулеба в Twitter.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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