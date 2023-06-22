Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящий саммит Альянса в Вильнюсе, стороны сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины.

"Поговорил с Йенсом Столтенбергом по телефону. Мы тесно сотрудничаем с генеральным секретарем и столицами стран НАТО, чтобы добиться успеха в Вильнюсе. Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является ценным вкладом для НАТО; мы сделаем его сильнее", - написал Кулеба в Twitter.