Заявления Армении о том, что Ереван прилагает все усилия для мира, далеки от искренности – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана отвергли утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о блокировании Баку Лачинской дороги.

«Решительно отвергаем абсурдные мысли, озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 22 июня о том, что Азербайджан вопреки решению Международного суда применил на Лачинской дороге Азербайджана «незаконную блокаду», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что «именно провокация вооруженных сил Армении 15 июня на погранпереходе Лачин помешала безопасному переходу гражданских лиц».

В МИД подчеркнули, что Азербайджан намерен реинтегрировать армян Карабаха, заметив, что «диалог с жителями армянского происхождения, а также вопрос обеспечения прав и свобод лиц, проживающих на территории Азербайджана, в рамках азербайджанского законодательства - внутреннее дело Азербайджана».

В МИД считают, что «звучащие из Еревана подобные утверждения, а также совершаемые в регионе военные провокации показывают, что заявления Армении о том, что она «прилагает все усилия для установления мира», далеки от искренности».

Р.Керимов