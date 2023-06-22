Баку и Анкара создадут совместную рабочую группу по вопросам инфраструктуры АПК и оценки земель

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в рамках визита в Турцию провел встречу с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский Минсельхоз.

В ходе встречи Юмаклы отметил, что Турция готова поделиться своим опытом в сельскохозяйственной инфраструктуре и оценке земель.





Также состоялись обсуждения в направлении дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы двусторонних отношений, увеличения удельного веса сельскохозяйственной продукции в товарообороте между двумя странами, укрепления сотрудничества в сфере аграрного страхования, научных исследований и образования.





Министры договорились расширить совместную деятельность, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал в этих направлениях.





По окончании переговоров Мамедов и Юмаклы подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции по вопросам сельскохозяйственной инфраструктуры и оценки земель.





“В декларации отражено намерение изучить возможности применения опыта Турции по вопросу сельскохозяйственной инфраструктуры и деятельности по оценке земель в Азербайджане и обменяться опытом. В целях обеспечения эффективной реализации деятельности в данной сфере планируется создать совместную рабочую группу”, - отмечается в информации.





Х.Насирзаде