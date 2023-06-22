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АПК 22.06.2023 18:34

Баку и Анкара создадут совместную рабочую группу по вопросам инфраструктуры АПК и оценки земель

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в рамках визита в Турцию провел встречу с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский Минсельхоз.

В ходе встречи Юмаклы отметил, что Турция готова поделиться своим опытом в сельскохозяйственной инфраструктуре и оценке земель.


Также состоялись обсуждения в направлении дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы двусторонних отношений, увеличения удельного веса сельскохозяйственной продукции в товарообороте между двумя странами, укрепления сотрудничества в сфере аграрного страхования, научных исследований и образования.


Министры договорились расширить совместную деятельность, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал в этих направлениях.


По окончании переговоров Мамедов и Юмаклы подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции по вопросам сельскохозяйственной инфраструктуры и оценки земель.


“В декларации отражено намерение изучить возможности применения опыта Турции по вопросу сельскохозяйственной инфраструктуры и деятельности по оценке земель в Азербайджане и обменяться опытом. В целях обеспечения эффективной реализации деятельности в данной сфере планируется создать совместную рабочую группу”, - отмечается в информации.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ТУРЦИЯ, АПК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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