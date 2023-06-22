Баку и Анкара создадут совместную рабочую группу по вопросам инфраструктуры АПК и оценки земель

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в рамках визита в Турцию провел встречу с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский Минсельхоз.
В ходе встречи Юмаклы отметил, что Турция готова поделиться своим опытом в сельскохозяйственной инфраструктуре и оценке земель.
Также состоялись обсуждения в направлении дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы двусторонних отношений, увеличения удельного веса сельскохозяйственной продукции в товарообороте между двумя странами, укрепления сотрудничества в сфере аграрного страхования, научных исследований и образования.
Министры договорились расширить совместную деятельность, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал в этих направлениях.
По окончании переговоров Мамедов и Юмаклы подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции по вопросам сельскохозяйственной инфраструктуры и оценки земель.
“В декларации отражено намерение изучить возможности применения опыта Турции по вопросу сельскохозяйственной инфраструктуры и деятельности по оценке земель в Азербайджане и обменяться опытом. В целях обеспечения эффективной реализации деятельности в данной сфере планируется создать совместную рабочую группу”, - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
Заявления Армении о том, что Ереван прилагает все усилия для мира, далеки от искренности – МИД Азербайджана
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению члена армянских НВФ в Карабахе
Премьеры Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Поиски пропавшего батискафа приближаются к критической точке
Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Саммит НАТО не будет обсуждать военную помощь Украине в формате альянса
Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы членства Украины в НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС