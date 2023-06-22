Минэнерго Азербайджана и Boston Consulting Group обсудили Нацплан электромобильности

В Министерстве энергетики Азербайджана в четверг состоялась встреча с делегацией во главе с исполнительным директором Boston Consulting Group (BCG) Артуром Милкштейнсом, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

“В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Boston Consulting Group в рамках подготовки «Национального плана электромобильности» в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы». Были рассмотрены тенденции развития и международный опыт в этой области”, - отмечается в сообщении министерства.





Американская компания довела до сведения первоначальный подход и взгляды на разработку данного плана.





Между сторонами состоялся обмен мнениями и даны рекомендации по созданию зарядной инфраструктуры для широкого распространения электромобилей, влиянии этого процесса на потребность в энергии, применении электромобильности для развития освобожденных районов (Карабаха и В.Зангезура - ИФ) и Нахчывана в концепции «зоны зеленой энергии».





Х.Насирзаде