Поиски пропавшего батискафа приближаются к критической точке

Поиски батискафа "Титан", перевозившего 5 человек к затонувшему "Титанику", в четверг приблизились к критической 96-часовой отметке, когда воздух на судне, согласно подсчетам экспертов, закончится, сообщает в четверг Associated Press.

Поиски проходят "в условиях абсолютной темноты, когда можно не заметить объект, находящийся на расстоянии нескольких метров. Это все равно, что искать иголку в стоге сена, если не знать точного места", - цитирует агентство британского морского геофизика Роба Лартера.

По оценкам спасателей, у пассажиров "Титана" должно было хватить запасов воздуха на четыре дня. На основании этого береговая охрана США и компания OceanGate Expeditions, отправившая батискаф к "Титанику", оценивают, что судно было необходимо найти в четверг между 13 и 15 часами дня по московскому времени.

Однако эксперты считают, что это неточное измерение и что время поисков может быть больше, если пассажиры батискафа предприняли какие-то меры для экономии запасов воздуха.

Ранее появились сообщения о том, что компания OceanGate Expeditions не раз получала предупреждения о потенциально опасных неисправностях в работе батискафа. Сама компания никаких комментариев по поводу данного обвинения не дала.

В среду группа из трех канадских кораблей, один из которых, The John Cabot, обладает возможностями использования гидролокатора бокового обзора, присоединилась к поискам батискафа. Утром в четверг спасатели сообщили, что The John Cabot опустился на морское дно и начал поиски "Титана".

Также, в среду появились сообщения о том, что спасатели, занимающиеся поисками потерянного батискафа "Титан", на месте спасательных работ слышали звуки, напоминавшие стук. Власти надеются, что эти звуки помогут сузить круг поиска.

В понедельник 19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". В поисках батискафа участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой погружался "Титан". К спасательным работам также присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек.