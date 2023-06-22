Запасы нефти в США снизились на 3,83 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 479 тыс. баррелей и составили 221,4 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 434 тыс. баррелей, до 114,29 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 450 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
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