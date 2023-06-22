Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0202 GBR   2.1691 TRY   0.0721

Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +1.34 Brent 77.12 +1.22

ТЭК 22.06.2023 19:41

Запасы нефти в США снизились на 3,83 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 479 тыс. баррелей и составили 221,4 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 434 тыс. баррелей, до 114,29 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 450 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


Похожие новости


США сфокусированы на балансе спроса и предложения после заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти Запасы нефти в США снизились на 12,46 млн баррелей за неделю Запасы нефти в США выросли на 5,04 млн баррелей за неделю Запасы нефти в США выросли на 2,95 млн баррелей за неделю Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2023г до 101 млн б/с Запасы нефти в США выросли на 597 тыс. баррелей за неделю Минэнерго США сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2023г Запасы нефти в США выросли на 7,65 млн баррелей за неделю Байден: США еще какое-то время не смогут обходиться без нефти и газа Запасы нефти в США выросли на 4,14 млн баррелей за неделю

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az