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Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +1.34 Brent 77.12 +1.22

ТЭК 22.06.2023 19:52

Цены на нефть падают, Brent у $74,3 за баррель

Цены на нефть ускорили падение вечером в четверг после новых заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС), несмотря на официальное подтверждение снижения запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:23 составляет $74,32 за баррель, что на $2,8 (3,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,83 (3,9%), до $69,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Товарные резервы бензина выросли на 479 тыс. баррелей и составили 221,4 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 434 тыс. баррелей, до 114,29 млн баррелей.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, зафиксировал снижение запасов нефти на 1,246 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста нефтяных резервов на 450 тыс. баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената в четверг заявил, что возвращение инфляции к целевому уровню ЦБ в 2% займет много времени. Глава регулятора считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в 2023 году.

"Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал Пауэлл.

Кроме того, рынок продолжает оценивать ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Турции.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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