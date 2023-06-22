Цены на нефть падают, Brent у $74,3 за баррель

Цены на нефть ускорили падение вечером в четверг после новых заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС), несмотря на официальное подтверждение снижения запасов в США.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:23 составляет $74,32 за баррель, что на $2,8 (3,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,83 (3,9%), до $69,7 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Товарные резервы бензина выросли на 479 тыс. баррелей и составили 221,4 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 434 тыс. баррелей, до 114,29 млн баррелей.
Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, зафиксировал снижение запасов нефти на 1,246 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста нефтяных резервов на 450 тыс. баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената в четверг заявил, что возвращение инфляции к целевому уровню ЦБ в 2% займет много времени. Глава регулятора считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в 2023 году.
"Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал Пауэлл.
Кроме того, рынок продолжает оценивать ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Турции.
Заявления Армении о том, что Ереван прилагает все усилия для мира, далеки от искренности – МИД Азербайджана
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению члена армянских НВФ в Карабахе
Премьеры Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Поиски пропавшего батискафа приближаются к критической точке
Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Саммит НАТО не будет обсуждать военную помощь Украине в формате альянса
Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы членства Украины в НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС