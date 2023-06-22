Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике

Папа римский Франциск все еще испытывает последствия от наркоза, в частности, трудности с дыханием, спустя две недели после операции на кишечнике, сообщает в четверг Associated Press.
"Я все еще чувствую последствия наркоза. У меня проблемы с дыханием", - сказал папа римский. Так понтифик объяснил, почему он решил не выступать с речью перед благотворительными работниками.
Это не первый раз, когда он жалуется на то, что чувствует эффекты от наркоза спустя какое-то время после операции. В частности, папа римский заявлял об этом и в 2021 году, когда ему удалили 33 см кишечника из-за воспаления.
Доктор Серджио Альфьери, который проводил папе операции оба раза, заявил, что у папы римского не было побочных реакций на анестезию, но отметил, что "всем неприятно", когда им проводят операции под общим наркозом.
Понтифику провели операцию ранее в июне. Операция под общим наркозом длилась три часа и прошла без осложнений. В связи с этим все папские аудиенции до 18 июня были отменены.
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