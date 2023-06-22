В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе

Официальный Баку опроверг заявление Еревана о якобы обстреле армянских позиций на условной границе из разнокалиберного оружия в четверг вечером.
"Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что якобы 22 июня около 17:40 подразделения армии Азербайджана подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции вооруженных сил этой страны, расположенные в направлении населенного пункта Гараиман не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
"Мы категорически отрицаем эту информацию, распространяемую армянской стороной", - отметили в министерстве.
Х.Насирзаде
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