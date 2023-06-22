Бывший конгрессмен Уилл Херд присоединился к президентской гонке 2024 года

Бывший член Конгресса Уилл Херд в четверг объявил о решении присоединиться к борьбе за выдвижение кандидатом президенты США от Республиканской партии, сообщает в четверг Associated Press.

"Нам нужен здравый смысл (...) Я верю, что Республиканская партия может быть партией будущего, а не прошлого", - приводит агентство его слова

В видео в поддержку своей кампании Херд заявил, что "душа страны находится под ударом", сделав таким образом отсылку к слогану представителя Демократической партии Джо Байдена, который он использовал в гонке 2020 года, - "борьба за душу нации".

"Наши враги плетут интриги, создают хаос и угрожают Американской мечте. Нелегальные иммигранты и наркотики устремились в нашу страну. Инфляция все еще не поддается контролю. Уровень преступности и бездомности растет в наших городах. Президент Байден не может решить эти проблемы - или не хочет", - отметил он в видеообращении.

"И если мы выдвинем кандидатом на пост президента такого попирающего законы, эгоистичного и неудавшегося политика, как Дональд Трамп, который в свое время не удержал под контролем Палату представителей, Сенат и Белый дом, мы все знаем, что Байден снова победит", - подчеркнул Херд.

Ранее в мае он рассказал телеканалу NBC, что перспективу нового противостояние на выборах Трампа и Байдена следует считать "реваншем из ада". 22 июня Херд назвал себя "темной лошадкой" и поделился, что для республиканцев единственный способ выиграть - "не бояться Дональда Трампа" и что "необходимо сформулировать новое видение".

В Конгрессе за Хердом закрепилась репутация выступающего за интересы бизнеса и прагматичного политика, который не боится искать двухпартийного консенсуса, отмечает Associated Press.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.