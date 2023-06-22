Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0202 GBR   2.1691 TRY   0.0721

Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +1.34 Brent 77.12 +1.22

Дальнее зарубежье 22.06.2023 21:30

Бывший конгрессмен Уилл Херд присоединился к президентской гонке 2024 года

Бывший член Конгресса Уилл Херд в четверг объявил о решении присоединиться к борьбе за выдвижение кандидатом президенты США от Республиканской партии, сообщает в четверг Associated Press.

"Нам нужен здравый смысл (...) Я верю, что Республиканская партия может быть партией будущего, а не прошлого", - приводит агентство его слова

В видео в поддержку своей кампании Херд заявил, что "душа страны находится под ударом", сделав таким образом отсылку к слогану представителя Демократической партии Джо Байдена, который он использовал в гонке 2020 года, - "борьба за душу нации".

"Наши враги плетут интриги, создают хаос и угрожают Американской мечте. Нелегальные иммигранты и наркотики устремились в нашу страну. Инфляция все еще не поддается контролю. Уровень преступности и бездомности растет в наших городах. Президент Байден не может решить эти проблемы - или не хочет", - отметил он в видеообращении.

"И если мы выдвинем кандидатом на пост президента такого попирающего законы, эгоистичного и неудавшегося политика, как Дональд Трамп, который в свое время не удержал под контролем Палату представителей, Сенат и Белый дом, мы все знаем, что Байден снова победит", - подчеркнул Херд.

Ранее в мае он рассказал телеканалу NBC, что перспективу нового противостояние на выборах Трампа и Байдена следует считать "реваншем из ада". 22 июня Херд назвал себя "темной лошадкой" и поделился, что для республиканцев единственный способ выиграть - "не бояться Дональда Трампа" и что "необходимо сформулировать новое видение".

В Конгрессе за Хердом закрепилась репутация выступающего за интересы бизнеса и прагматичного политика, который не боится искать двухпартийного консенсуса, отмечает Associated Press.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕССМЕН, ВЫБОРЫ


Похожие новости


SEC обвинила бывшего конгрессмена США в инсайдерской торговле на $1,5 млн Американский конгрессмен объясняет планы газовых поставок в Европу стремлением уменьшить ее зависимость от России В Конгрессе США может быть объявлена инициатива начать процедуру импичмента Трампа Президент Алиев считает необходимым информировать некоторых мировых политиков о реалиях Азербайджана Президент Азербайджана принял председателя комитета Конгресса США Американский конгрессмен призвал президента Обаму поддержать Азербайджан Американский конгрессмен выступил с заявлением по случаю Дня Азербайджанской Республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az