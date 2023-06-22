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Дальнее зарубежье 22.06.2023 21:45

Украина, Молдова и Грузия должны еще работать над критериями для вступления в Евросоюз - ЕК

На неформальном Совете ЕС по общим вопросам в Стокгольме Еврокомиссия (ЕК) сделала промежуточное "устное сообщение" о состоянии выполнения Украиной, Молдовой и Грузией установленных для них критериев для вступления в Евросоюз.

"Мы сегодня все заявили, что должны очень серьезно отнестись к вопросу расширения ЕС. (...) И, конечно, мы должны работать над этим, не покладая рук, даже осознавая, что расширение не произойдет немедленно. Все реформы - внутренние реформы и реформы, необходимые для вступления в ЕС, должны проводиться вместе", - заявил в четверг на пресс-конференции после министерской встречи заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

Член ЕК по политике соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгейи изложил журналистам промежуточный, "устный" итог анализа Еврокомиссии о работе Украины, Молдовы и Грузии в рамках процесса подготовки к вступлению в ЕС. Подробный письменный доклад, отметил еврокомиссар, ЕК выпустит в октябре с информацией по всем странам-кандидатам, включая шесть государств Западных Балкан.

Варгейи напомнил, что все три страны получили год назад от Европейского совета заверения ЕС в их европейской перспективе, а Украина и Молдове удостоились статуса государств-кандидатов на вступление в Евросоюз. Грузии кандидатский статус был обещан после выполнения ряда условий.

Член ЕК объяснил, что для оценки усилий стран-кандидатов по выполнению предписанных Евросоюзом критериев существует пятиступенная шкала от отсутствия прогресса до полного выполнения условий.

Для Украины Евросоветом на основе предложения Еврокомиссии были определены семь приоритетов. Украине удалось на сегодняшний день выполнить два из них. Это реформа судебных органов и законодательство по СМИ, отвечающее требованиям ЕС.

По другим критериям отмечен прогресс в правильном направлении, но еще предстоит работа, в частности, по таким вопросам, как защита меньшинств, борьба против коррупции, отмывания денег и влияния олигархов.

Молдове были указаны девять приоритетов. Она выполнила три из этих критериев. Речь о роли гражданского общества, защите прав наиболее уязвимых групп, борьбе против насилия в отношении женщин и гарантиях их равноправия. "По другим показателям Молдова достигла прогресса, но еще не добралась до итогового результата", - отметил Варгейи.

Грузия выполнила три условия из 12-ти, сообщил член ЕК. Это равноправие женщин и мужчин и борьба против насилия в отношении женщин, выполнение решений Европейского суда по правам человека и избрание независимого народного защитника.

"В рамках процесса расширения необходимо, чтобы все условия с малейшими деталями были выполнены. (...) Но я, видя, как совершенствуются эти страны, верю, что цель будет достигнута", - резюмировал еврокомиссар по расширению ЕС.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ГРУЗИЯ


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