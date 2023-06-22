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Финансы 22.06.2023 22:24

Бахрейн увеличил долю в McLaren, купив акции у Саудовской Аравии

Суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat усилил свой контроль над британской автомобильной компанией McLaren, купив привилегированные акции у саудовского госфонда Public Investment Fund (PIF) и инвестиционной фирмы Ares.

Mumtalakat, который уже являлся контролирующим акционером, объявил о приобретении акций в четверг. При этом финансовые условия сделки не раскрываются, пишет Financial Times.

PIF и Ares в июле 2021 года инвестировали 400 млн фунтов стерлингов ($510 млн) в McLaren, которой необходимы были средства для улучшения финансового положения на фоне негативных последствий пандемии коронавируса.

Сделка между ними и Mumtalakat упростит структуру акционеров McLaren и принятие ими решений, а также облегчит выпуск новых акций в ближайшие месяцы.

В сообщении Mumtalakat говорится, что "приобретение привилегированных акций McLaren Group Limited является частью предполагаемой более широкой комплексной реструктуризации группы для достижения долгосрочных целей".

В прошлом году McLaren получила доналоговый убыток в размере 274,9 млн фунтов по сравнению с 67,5 млн фунтов в 2021 году.

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Тэги: БАХРЕЙН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, АКЦИИ

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