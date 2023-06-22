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Дальнее зарубежье 22.06.2023 22:47

Глава ФРС считает обоснованным подъем базовой ставки еще дважды в 2023г

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в 2023 году.

Как заявил глава американского ЦБ в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в четверг, Федрезерв обещает сделать правильные выводы из краха Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте этого года.

Также Пауэлл сказал, что ФРС усилит надзор за банками среднего размера.

Он отметил, что возвращение инфляции к целевому уровню Федрезерва в 2% займет много времени. Однако замедление инфляции до этих отметок имеет решающее значение для поддержания долгосрочного здоровья экономики страны.

"Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава Федрезерва.

Для того, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики оказало влияние на экономику США, должно пройти определенное время, сказал Пауэлл. По этой причине ФРС по итогам июньского заседания приняла решение сохранить базовую ставку в диапазоне 5-5,25% годовых.

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Тэги: США, ФРС, ГЛАВА, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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