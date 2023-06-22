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АПК 22.06.2023 22:38

Россельхознадзор по требованию Азербайджана остановил экспорт мяса птицы с двух предприятий РФ

Россельхознадзор по требования агентства пищевой безопасности Азербайджана приостановил сертификацию продукции птицеводства с двух предприятий РФ, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на службу.

Речь идет о продукции компании "Индюшкин двор" (Ростовская область, входит в ГК "Дамате") и мясоптицекомбината "Благодарненский" (филиал ООО "Ставропольский бройлер", входит в ГАП "Ресурс"). В продукции этих предприятий (замороженная голень индейки и замороженные части тушек курицы) выявлена сальмонелла.

Россельхознадзор напоминает, что в этом году он уже вводил режим усиленного лабораторного контроля продукции этих предприятий в связи с выявлением сальмонеллы при экспортных поставках.

По представленным азербайджанскими коллегами фактам Россельхознадзор проведет расследование, а также примет корректирующие меры реагирования, говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МЯСО, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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