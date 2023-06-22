Байден надеется скоро встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что не считает, что его критические высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияли на отношения между странами.

"Я не думаю, что у этого были какие-то реальные последствия", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Недавно у нас произошел инцидент (со сбитым ВВС США китайским аэростатом - ИФ), который вызвал некоторое замешательство, но госсекретарь Блинкен провел отличную поездку в Китай. Я рассчитываю встретиться с председателем Си Цзиньпином в скором времени", - добавил Байден.