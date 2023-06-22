Байден надеется скоро встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что не считает, что его критические высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияли на отношения между странами.
"Я не думаю, что у этого были какие-то реальные последствия", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Недавно у нас произошел инцидент (со сбитым ВВС США китайским аэростатом - ИФ), который вызвал некоторое замешательство, но госсекретарь Блинкен провел отличную поездку в Китай. Я рассчитываю встретиться с председателем Си Цзиньпином в скором времени", - добавил Байден.
В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Заявления Армении о том, что Ереван прилагает все усилия для мира, далеки от искренности – МИД Азербайджана
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению члена армянских НВФ в Карабахе
Фонд Церкви Англии из-за климатической повестки продаст бумаги Shell, BP, Exxon, Total и других компаний
Акционер NRG Energy с пакетом на $1 млрд добивается смены CEO - WSJ
Премьер Беларуси заявил о проблемах со сбытом молочной продукции в Россию
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Поиски пропавшего батискафа приближаются к критической точке
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС