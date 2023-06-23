Инфляция в Японии неожиданно замедлилась в мае до 3,2%

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в апреле.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ускорение до 4,1%.

Рост цен на мебель и товары для дома замедлился в мае до 9,6% с 10% месяцем ранее, коммунальные услуги подешевели на 8,3% (-3,8% в апреле), в том числе стоимость электричества уменьшилась на 17,1% (-9,3% в апреле).

В то же время темпы повышения цен на продукты питания в мае ускорились до максимальных с сентября 1976 года 8,6% с 8,4% в апреле. Стоимость транспортных услуг выросла на 2,2% (1,8% месяцем ранее), одежды - на 3,9% (3,8%), медицинского обслуживания - на 2,1% (1,7%).

Потребительские цены в Японии в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле они выросли на 0,6%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце увеличились на 3,2% по сравнению с маем года. Рост замедлился с апрельских 3,4%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 14 месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 4,3% в годовом выражении с 4,1% месяцем ранее.