Инфляция в Японии неожиданно замедлилась в мае до 3,2%

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в апреле.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ускорение до 4,1%.
Рост цен на мебель и товары для дома замедлился в мае до 9,6% с 10% месяцем ранее, коммунальные услуги подешевели на 8,3% (-3,8% в апреле), в том числе стоимость электричества уменьшилась на 17,1% (-9,3% в апреле).
В то же время темпы повышения цен на продукты питания в мае ускорились до максимальных с сентября 1976 года 8,6% с 8,4% в апреле. Стоимость транспортных услуг выросла на 2,2% (1,8% месяцем ранее), одежды - на 3,9% (3,8%), медицинского обслуживания - на 2,1% (1,7%).
Потребительские цены в Японии в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле они выросли на 0,6%.
Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце увеличились на 3,2% по сравнению с маем года. Рост замедлился с апрельских 3,4%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 14 месяцев подряд.
Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 4,3% в годовом выражении с 4,1% месяцем ранее.
ЕС встревожен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией
США, КНР, Франция, РФ и Великобритания обсудили на экспертном уровне в Каире стратегические риски - госдеп
Баку и Сеул обсудили направления расширения двухстороннего сотрудничества
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Эстония планирует увеличить военные расходы
Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом по законопроекту о наращивании производства боеприпасов
BMW отзывает в РФ 37,3 тыс. машин из-за возможных проблем старения подушек безопасности
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС