Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8587 RUR   0.0204 GBR   2.1603 TRY   0.0672

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 69.51 -3.02 Brent 74.14 -2.98

Макроэкономика 23.06.2023 21:16

Инфляция в Японии неожиданно замедлилась в мае до 3,2%

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в апреле.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ускорение до 4,1%.

Рост цен на мебель и товары для дома замедлился в мае до 9,6% с 10% месяцем ранее, коммунальные услуги подешевели на 8,3% (-3,8% в апреле), в том числе стоимость электричества уменьшилась на 17,1% (-9,3% в апреле).

В то же время темпы повышения цен на продукты питания в мае ускорились до максимальных с сентября 1976 года 8,6% с 8,4% в апреле. Стоимость транспортных услуг выросла на 2,2% (1,8% месяцем ранее), одежды - на 3,9% (3,8%), медицинского обслуживания - на 2,1% (1,7%).

Потребительские цены в Японии в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле они выросли на 0,6%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце увеличились на 3,2% по сравнению с маем года. Рост замедлился с апрельских 3,4%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 14 месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 4,3% в годовом выражении с 4,1% месяцем ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Инфляция в Японии в ноябре обновила максимум с января 1991 года - 3,8% Инфляция в Японии в октябре достигла максимума с января 1991 года - 3,7% Инфляция в Японии в апреле превысила 2% впервые за 13 лет Инфляция в Японии в августе выросла до 0,7%, максимума с 2015г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az