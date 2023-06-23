В Лондоне возмущены тем, что Байден блокирует кандидатуру британского министра обороны на пост генсека НАТО

Британия "в ярости" из-за того, что президент США Джо Байден не поддержал кандидатуру главы британского Минобороны Бена Уоллеса на пост генсека Североатлантического альянса, сообщает The Telegraph.

"Джо Байден оказал Британии "плохую услугу", заблокировав выдвижение Бена Уоллеса на пост главы НАТО, сообщили правительственные источники", - пишет издание.

The Telegraph предупреждает, что "в настоящее время существуют опасения, что пренебрежение может нанести ущерб особым отношениям" между Лондоном и Вашингтоном.

Как сказал собеседник газеты в британском правительстве: "Предполагается, что мы являемся их ближайшим союзником. И это то, что мы получаем. Это то, что есть... но это плохо для отношений Великобритании и США".

Сам Уоллес "признал в среду, что его стремлению взять бразды правления в альянсе свои руки, о котором он неоднократно заявлял публично, теперь "не суждено сбыться", говорится в публикации.

Издание отмечает, что Уоллес "был фаворитом" ряда государств-членов блока. В то же время Байден изначально отдавал предпочтение премьер-министру Дании Метте Фредериксен, которую поддерживают Франция и Германия. Однако глава Белого дома "охладел к ней", так как она не смогла произвести на него впечатление во время визита в Вашингтон в начале июня.

Теперь "представляется вероятным", что Столтенбергу будет предложено отложить отставку еще на год, в чем его "пытается убедить Вашингтон", пишет The Telegraph.