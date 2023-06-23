Турция требует от Швеции выслать подозреваемых в терроризме курдов до вступления в НАТО

Турция хочет, чтобы Швеция начала выдачу или высылку подозреваемых курдских сепаратистов до саммита НАТО, который пройдет в Литве в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, Анкара требует от Стокгольма в обмен на поддержку вступления в НАТО экстрадиции более 130 человек, большинство из которых - курдские сепаратисты.
Уточняется, что среди них предполагаемые сторонники курдской военизированной группировки PKK (Рабочей партии Курдистана - ИФ), которая объявлена США и Европейским союзом террористической организацией, а также связанных с ней курдских сил YPG (Отряды народной самообороны - ИФ) в Сирии и последователи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Как отметили собеседники агентства, по мнению турецких властей, начав экстрадицию, Швеция докажет, что серьезно относится к внедрению новых правил.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.
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