Байден и Моди увидели серьезное влияние украинского конфликта на мировую экономику

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров в Вашингтоне отметили, что события на Украине оказывают все большее воздействие на глобальную экономическую систему, говорится в совместном заявлении лидеров.

"Президент Байден и премьер-министр Моди подчеркнули серьезное и растущее влияние конфликта на Украине для глобальной экономической системы, включая продовольственную, топливную и энергетическую безопасность, а также наиболее важные цепочки поставок", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Отмечается, что Вашингтон и Дели "обязуются продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины".