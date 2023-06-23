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Дальнее зарубежье 23.06.2023 21:03

Байден и Моди увидели серьезное влияние украинского конфликта на мировую экономику

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров в Вашингтоне отметили, что события на Украине оказывают все большее воздействие на глобальную экономическую систему, говорится в совместном заявлении лидеров.

"Президент Байден и премьер-министр Моди подчеркнули серьезное и растущее влияние конфликта на Украине для глобальной экономической системы, включая продовольственную, топливную и энергетическую безопасность, а также наиболее важные цепочки поставок", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Отмечается, что Вашингтон и Дели "обязуются продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины".

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Тэги: США, ИНДИЯ, УКРАИНА, ЭКОНОМИКА


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