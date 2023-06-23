ВМС США зафиксировали звук взрыва в день пропажи батискафа «Титан»

ВМС США зарегистрировали звук, похожий на взрыв, в районе погружения батискафа "Титан", когда он потерял связь с кораблем поддержки, сообщают американские СМИ.
Анализ акустических данных "выявил аномалию, соответствующую имплозии или взрыву", вблизи пропавшего батискафа примерно в то время, когда пропала связь с аппаратом, сообщил высокопоставленный представитель ВМС.
"Эта информация была рассмотрена с обобщением дополнительных акустических данных, предоставленных другими партнерами, и было принято решение продолжить нашу поисково-спасательную миссию и приложить все усилия для спасения жизней на борту", - сказал он.
Представитель американского военно-морского флота добавил, что сеть датчиков позволила определить возможное местоположение источника шума и сузить район поиска.
Говоря о стуках, которые были слышны во время поисковых работ, чиновник предположил, что это была какая-то форма естественной жизни или звуки, издаваемые другими судами, участвующими в спасательной операции.
Ранее компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему "Титанику", заявила, что жизни пяти пассажиров батискафа "к сожалению, были потеряны".
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