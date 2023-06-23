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Дальнее зарубежье 23.06.2023 10:25

Американские сенаторы внесли резолюцию, приравнивающую применение Россией на Украине ядерного оружия к атаке на НАТО

В сенате США подготовлена резолюция, которая предлагает рассматривать любое применение Россией или Белоруссией ядерного взрывного устройства на территории Украины как атаку на НАТО, сообщил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Сегодня мы внесли резолюцию, смысл которой заключатся в том, что если Россия или Белоруссия взорвут ядерное устройство на территории Украины, чтобы остановить контрнаступление или попытаться подавить волю украинского народа, то такая атака должна рассматриваться как атака на НАТО", - сказал он на совместной с сенатором-демократом Ричардом Блюмменталем пресс-конференции.

По его словам, Россия должна учитывать, что применение ядерного оружия на Украине вызовет "массированный ответ со стороны НАТО, и она будет в состоянии войны с НАТО".

Резолюция носит рекомендательный характер, если она будет принята, Белый дом не будет обязан ее исполнять.

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Тэги: США, СЕНАТ, РОССИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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