Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 23 июня ЦБА установил на уровне 1.8587 маната/1EUR (22 июня - 1.868 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 июня установил на уровне 0.0204 манат/1RUB (22 июня - 0.0202 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 23 июня ЦБА установил на уровне 0.0672 манат/1TRY (22 июня - 0.0721 манат/1TRY).
Б.Рустамбеков
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