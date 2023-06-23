Помилованный президентом Грузии гендиректор оппозиционного телеканала Гварамия призвал освободить из заключения Саакашвили

Генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия в ночь на пятницу покинул тюрьму, после того как его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Я не ожидал такого решения со стороны президента, но уверен, что президент приняла такое решение не для меня, а для Грузии", - заявил Гварамия журналистам у Руставской тюрьмы.
Он извинился перед президентом Зурабишвили за нецензурные высказывания в ее адрес в прямом эфире своего телеканала.
Гварамия также призвал президента Зурабишвили освободить из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Без освобождения Саакашвили в нашей стране спокойствия не будет", - сказал он.
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