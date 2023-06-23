Спасатели считают, что найденные ранее обломки принадлежат пропавшему в Атлантике батискафу

Члены поисковой группы, искавшей пропавшей во время экспедиции к "Титанику" батискаф "Титан", считают, что обнаруженные в четверг обломки принадлежат внешнему корпусу подводного аппарата, сообщает в четверг CNN со ссылкой на полученный от спасателей документ.
"Обломки, обнаруженные в зоне поиска пропавшего батискафа, считаются частями внешнего корпуса подлодки", - сообщает телеканал.
В документе отмечается, что, тем не менее, поиски "Титана" продолжатся.
В свою очередь компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему "Титанику", сообщила в заявлении, что жизни пяти пассажиров батискафа "к сожалению, были потеряны".
"Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это тяжелое время. Мы оплакиваем их гибель", - говорится в заявлении, которое также приводит CNN.
Ранее сообщалось, что в зоне поиска пропавшего батискафа были обнаружены обломки, но не отмечалось, являются ли они частями "Титана".
19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". В поисках батискафа участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой погружался "Титан". К спасательным работам также присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.
Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тыс.
"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек.
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